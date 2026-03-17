Ranch di Epstein, il memoriale per le vittime resiste: croci subito ricollocate
I cittadini chiedono giustizia e rapidità nelle indagini. Nell'attesa continuano la loro protesta silenziosa fuori dai cancelli dello"Zorro Ranch
Nel New Mexico, di fronte all'ex proprietà del finanziere pedofilo, continua la vicenda del memoriale per le vittime di Jeffrey Epstein: le croci installate lungo la strada vengono periodicamente rimosse, ma qualcuno torna a ricollocarle, mantenendo vivo il ricordo. La legge protegge questi memoriali spontanei e la loro rimozione può costituire reato, mentre resta ignota l’identità di chi interviene per cancellarli.