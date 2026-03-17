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Ranch di Epstein, il memoriale per le vittime resiste: croci subito ricollocate

I cittadini chiedono giustizia e rapidità nelle indagini. Nell'attesa continuano la loro protesta silenziosa fuori dai cancelli dello"Zorro Ranch

17 Mar 2026 - 13:01
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Nel New Mexico, di fronte all'ex proprietà del finanziere pedofilo, continua la vicenda del memoriale per le vittime di Jeffrey Epstein: le croci installate lungo la strada vengono periodicamente rimosse, ma qualcuno torna a ricollocarle, mantenendo vivo il ricordo. La legge protegge questi memoriali spontanei e la loro rimozione può costituire reato, mentre resta ignota l’identità di chi interviene per cancellarli. 

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