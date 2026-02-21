Epstein, Londra studia norma per escludere l'ex principe Andrea dalla successione

Mentre la sua immagine, accasciato in auto di ritorno da 12 ore di detenzione, fa il giro del mondo e diventa rappresentazione plastica della più grave crisi della monarchia britannica, Andrea Mountbatten Windsor rimane al centro delle indagini e le perquisizioni del Royal Lodge di Windsor continueranno per tutto il weekend. L'inchiesta intanto si allarga: oltre al reato di abuso d'ufficio, si indaga sull'ipotesi di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione. In più, stando a un sondaggio, l'80% dei sudditi vorrebbe la rimozione di Andrea dalla linea di successione al trono, dove si trova all'ottavo posto, e Londra ci pensa.