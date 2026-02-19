Caso Epstein, le ultime immagini pubbliche dell'ex principe Andrea

Il 2 febbraio è stato ripreso mentre andava a cavallo nella residenza reale, nel Windsor Great Park, ma l'ultima apparizione pubblica è stata il 16 settembre, in occasione del requiem per la Duchessa di Kent, fuori dalla cattedrale di Westminster. Dopo di allora, l'ex principe Andrea - fratello di Re Carlo - non si è più fatto vedere. Il motivo sono gli scandali legati al caso Epstein che lo hanno travolto, costringendolo anche a rinunciare ai suoi titolo il 17 ottobre 2025.