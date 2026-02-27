Bill Clinton ha testimoniato sul caso Epstein davanti alla Camera dei rappresentanti, negando qualsiasi coinvolgimento nei crimini del finanziere e ribadendo di non aver mai sospettato le attività illecite. La testimonianza dell’ex presidente si inserisce in un clima politico acceso, con accuse incrociate tra Washington e Mosca: la portavoce russa Maria Zakharova sostiene che sia lui sia Hillary fossero a conoscenza dei reati di Epstein.