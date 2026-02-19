Caso Epstein, il New Mexico indaga su possibili ragazze sepolte nel suo ranch: ecco le immagini

Le clip, di cui parlava il mittente sarebbero state prese dalla casa di Epstein e lo avrebbero ripreso mentre aveva rapporti sessuali con minori. In un’intervista telefonica, Aragon ha dichiarato di aver ritenuto la mail credibile e di averla immediatamente inoltrata all’Fbi. La missiva conterrebbe informazioni su due ragazze straniere sepolte, su ordine di Epstein, da qualche parte sulle colline fuori dallo Zorro ranch e che sarebbero morte per strangolamento durante rapporti sessuali violenti e a sfondo feticista. Al momento, non ci sono prove della veridicità di queste accuse.