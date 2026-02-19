Caso Epstein, il New Mexico indaga su possibili ragazze sepolte nel suo ranch: ecco le immagini
Il dipartimento di Giustizia dello Stato ha chiesto una copia non censurata di un'e-mail del 2019 che conterrebbe l'accusa
Il sospetto da verificare è se Jeffrey Epstein potrebbe aver ordinato la sepoltura dei corpi di due ragazze straniere fuori dal suo Zorro ranch, in New Mexico. È l'ipotesi che ha portato il dipartimento di Giustizia dello Stato nel sud degli Stati Uniti ad aprire un'indagine. La portavoce del dipartimento, Lauren Rodriguez, ha dichiarato di aver richiesto all'omonimo dipartimento Usa una copia non censurata di un'e-mail del 2019 che contiene l'accusa. Per il momento, Fbi e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno rifiutato di commentare.
L'assemblea legislativa dello Stato al confine col Messico ha avviato martedì la prima indagine completa sulle accuse secondo cui il finanziere, morto suicida in carcere nel 2019, avrebbe abusato sessualmente di ragazze e donne nel suo Zorro ranch, 48 km a sud di Santa Fe, per oltre due decenni. "Stiamo indagando attivamente su questa accusa e stiamo conducendo una revisione più ampia alla luce dell’ultima pubblicazione di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti", ha dichiarato Rodriguez, rispondendo alle domande della Reuters.
La mail finita nell'occhio del ciclone fa parte dell'ultima serie di documenti diffusi dal dipartimento di Giustizia degli Usa, ma è in parte censurata. Secondo le ricostruzioni, era stata inviata pochi mesi dopo la morte del finanziere a Eddy Aragon, conduttore radiofonico del New Mexico che aveva parlato dello Zorro ranch nel suo programma, da un uomo che sosteneva di essere un ex dipendente della struttura e che chiedeva il pagamento di un bitcoin in cambio di video compromettenti.
Le clip, di cui parlava il mittente sarebbero state prese dalla casa di Epstein e lo avrebbero ripreso mentre aveva rapporti sessuali con minori. In un’intervista telefonica, Aragon ha dichiarato di aver ritenuto la mail credibile e di averla immediatamente inoltrata all’Fbi. La missiva conterrebbe informazioni su due ragazze straniere sepolte, su ordine di Epstein, da qualche parte sulle colline fuori dallo Zorro ranch e che sarebbero morte per strangolamento durante rapporti sessuali violenti e a sfondo feticista. Al momento, non ci sono prove della veridicità di queste accuse.