Caso Epstein, Hillary Clinton perde la pazienza durante la deposizione

Dopo aver saputo della pubblicazione di una foto della sua deposizione riguardante Jeffrey Epstein, l'ex Segretario di Stato Hillary Clinton ha dato un pugno sul tavolo e ha minacciato di andarsene. A un certo punto della deposizione, l'avvocato di Clinton ha fatto notare che erano state pubblicate delle foto dell'ex Segretario, violando le regole stabilite. “Se avete intenzione di fare così, io ho chiuso. Potete accusarmi di oltraggio alla corte da ora fino alla fine dei tempi”, ha detto Clinton, provocando una sospensione della sua deposizione davanti alla Commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti.