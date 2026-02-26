Caso Epstein, attesa per la testimonianza dei Clinton
Giovedì dovrebbe deporre Hillary, mentre venerdì sarà il turno dell'ex presidente Usa Bill Clintondi Viviana Guglielmi
Negli Stati Uniti intanto oggi depone Hillary Clinton che dovrà chiarire i rapporti con Ghislane Maxwell. Domani tocca al marito Bill che dalla residenza di Chappaqua nello stato di New York dovrà rispondere a porte chiuse dei quattro voli sul cosidetto Lolita Express. Entrambi negano illeciti. Cadono intanto altre figure di primo piano. Larry Summers, ex segretario al tesoro usa ed ex presidente dell’univesità di Harvard, lascia l’ateneo dopo le rivelazioni sui legami con Epstein, pur senza accuse penali.