Speciale Il caso Epstein
Sui rapporti con l'ex finanziere

Caso Epstein, attesa per la testimonianza dei Clinton

Giovedì dovrebbe deporre Hillary, mentre venerdì sarà il turno dell'ex presidente Usa Bill Clinton

di Viviana Guglielmi
26 Feb 2026 - 12:29
01:30 
videovideo

Negli Stati Uniti intanto oggi depone Hillary Clinton che dovrà chiarire i rapporti con Ghislane Maxwell. Domani tocca al marito Bill che dalla residenza di Chappaqua nello stato di New York dovrà rispondere a porte chiuse dei quattro voli sul cosidetto Lolita Express. Entrambi negano illeciti. Cadono intanto altre figure di primo piano. Larry Summers, ex segretario al tesoro usa ed ex presidente dell’univesità di Harvard, lascia l’ateneo dopo le rivelazioni sui legami con Epstein, pur senza accuse penali.

epstein
caso epstein
jeffrey epstein
clinton
video tg