Caso Delmastro, il sottosegretario verrà ascoltato dalla Commissione Antimafia
Al centro i legami in una società di ristorazione con la figlia di un prestanome del clan camorristico dei Senesedi Fabio Nuccio
Mettere subito in calendario l'audizione, in commissione antimafia, del sottosegretario alla giustizia, Andrea Delmastro, fare chiarezza in parlamento sul suo ruolo in una società di ristorazione amministrata da Miriam Caroccia, figlia di Mauro, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa e ritenuto prestanome del boss della camorra Michele Senese. Il sottosegretario alla giustizia ha annunciato la massima disponibilità ad approfondire i temi legati all'inchiesta sulla società di ristorazione. Intanto vanno all'attacco i partiti di opposizione.