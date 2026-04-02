Caso Almasri, in sospeso il destino di Bartolozzi

Possono magistrati ordinari - nello specifico la Procura di Roma - chiedere il rinvio a giudizio per Giusi Bartolozzi, l'ex capo di Gabinetto del ministro della Giustizia Nordio? È il quesito, in estrema sintesi, sollevato dall'Ufficio di presidenza della Camera e su cui dovrà esprimersi la Corte Costituzionale. Domanda che conferma la volontà della maggioranza di difendere l'operato del governo nel caso Almasri. Ossia la liberazione e la riconsegna in Libia del generale accusato di crimini contro l'umanità.