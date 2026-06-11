tesoro ritrovato

Casa Leopardi svela gli affreschi nascosti: riemerge un capolavoro del Cinquecento

A Recanati, nella biblioteca dello storico palazzo di famiglia, tornano alla luce decorazioni rimaste celate per secoli

di Ilaria Liberatore
11 Giu 2026 - 20:45
01:30 
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