La tempesta di neve imbianca... la Casa Bianca

L'ondata di gelo e neve che sta colpendo gli Stati Uniti ha interessato anche Washington. Nel timelapse si vede la Casa Bianca, residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti, "imbiancata" dai fiocchi. Le temperature attuali della capitale statunitense vedono -7 gradi con copiose nevicate. La violenta tempesta di neve e ghiaccio ha cancellato quasi 10mila voli in tutto il territorio degli Stati Uniti.