Casa Bianca, bimbo di due anni gioca sul tappeto dello Studio Ovale

Il piccolo Travis gioca sul tappeto dello Studio Ovale della Casa Bianca proprio come se fosse all'asilo. Un momento di svago per il bimbo di due anni, nato sordo e invitato con la sua mamma a un evento promosso dal presidente Trump sull'accessibilità economica delle cure. Il bambino, che vediamo giocare sul tappeto presidenziale, sta effettuando una terapia genica sperimentale per curare la sordità.