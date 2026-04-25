Casa Bianca, bimbo di due anni gioca sul tappeto dello Studio Ovale
Durante un evento promosso dal presidente Donald Trump dedicato all'accessibilità economica delle cure
Il piccolo Travis gioca sul tappeto dello Studio Ovale della Casa Bianca proprio come se fosse all'asilo. Un momento di svago per il bimbo di due anni, nato sordo e invitato con la sua mamma a un evento promosso dal presidente Trump sull'accessibilità economica delle cure. Il bambino, che vediamo giocare sul tappeto presidenziale, sta effettuando una terapia genica sperimentale per curare la sordità.