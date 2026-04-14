Caro-voli, "viaggiare da Palermo è diventato un lusso"
Da Punta Raisi si spende meno per arrivare"ad Hong Kongdi Federica Terrana
"Purtroppo da Palermo non si può partire più per andare in Italia, però paradossalmente per andare all'estero i biglietti costano un po' meno". Volare in Italia da Palermo oggi può costare più che attraversare il mondo. Da Punta Raisi a Milano si superano anche i 350 euro. E paradossalmente si spende meno per arrivare ad Hong Kong. Non è un errore. E' l’effetto del caro carburante, che sta facendo salire le tariffe e cambiando il mercato. Ma, se da una parte spuntano offerte convenienti verso mete lontane, dall’altra sui voli nazionali i rincari sempre più pesanti: "Viaggiare da Palermo è diventato un lusso".