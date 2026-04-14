Caro-voli, "viaggiare da Palermo è diventato un lusso"

"Purtroppo da Palermo non si può partire più per andare in Italia, però paradossalmente per andare all'estero i biglietti costano un po' meno". Volare in Italia da Palermo oggi può costare più che attraversare il mondo. Da Punta Raisi a Milano si superano anche i 350 euro. E paradossalmente si spende meno per arrivare ad Hong Kong. Non è un errore. E' l’effetto del caro carburante, che sta facendo salire le tariffe e cambiando il mercato. Ma, se da una parte spuntano offerte convenienti verso mete lontane, dall’altra sui voli nazionali i rincari sempre più pesanti: "Viaggiare da Palermo è diventato un lusso".