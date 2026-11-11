Caro energia, imprese siderurgiche costrette a rallentare o sospendere la produzione

La crisi energetica mette in difficoltà il settore siderurgico italiano, con numerose imprese costrette a rallentare o sospendere la produzione a causa dell'impennata dei costi di elettricità e gas. A lanciare l'allarme Federacciai. Con prezzi dell'energia a quasi il doppio rispetto a un anno fa, la produzione è diventata economicamente insostenibile: in molti casi il prezzo di vendita non consente di coprire neppure i costi fissi. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo al consegno "Il Paese che cambia", ha sottolineato la necessità che la situazione si stabilizzi.