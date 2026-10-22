Approvato il Decreto aiuti

Caro carburanti, Meloni: "Risorse in arrivo, non tolleriamo intimidazioni"

Le misure dell'intervento del Governo a sostegno di"autotrasporto, agricoltura e pesca

22 Ott 2026 - 14:18
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"Abbiamo raggiunto un accordo con le associazioni dell'autotrasporto, le risorse sono già in pagamento e nuove misure per agricoltori e pescatori sono state approvate in Consiglio dei Ministri. Il Governo ascolta chi manifesta pacificamente e lavora per dare risposte concrete". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, dopo l'approvazione da parte del Cdm del Decreto aiuti contenente disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca.

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