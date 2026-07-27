Caro carburanti, l'obiettivo del Governo è il gasolio sotto i due euro

Con le vacanze alle porte e gli italiani pronti a partire, il Governo studia gli interventi per ridurre il caro carburanti. Tamponata l’emergenza di questi giorni - tra fine luglio e inizio agosto - ci sarebbe tutto il tempo, e soprattutto le risorse per approvare la proroga di altre due o tre settimane del taglio delle accise e arrivare così a coprire tutto agosto.