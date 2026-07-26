Caro carburanti, allo studio un piano in due tempi per abbassare i prezzi

Un intervento in due tempi per fronteggiare il caro carburanti e provare a riportare i prezzi alla pompa sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. La premier Giorgia Meloni accelera, guardando a un decreto-ponte taglia accise (come quelli approvati in precedenza e in vigore fino al 3 luglio) contro l'emergenza rincari. Questo primo step, che arriverà forse già nella prossima settimana, servirà da tampone per una decina di giorni e dovrebbe portare a una riduzione delle accise di 24 centesimi e 4 sul diesel e di 6 centesimi sulla benzina, in vista del grande esodo estivo previsto nei prossimi fine settimana. Poi si passerebbe alla fase 2 e quindi anche all'entrata in vigore del meccanismo dell'accisa mobile.