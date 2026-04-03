Nell'ultimo Cdm prima di Pasqua

Caro carburante, il governo prolunga la riduzione delle accise

Lo"sconto di circa 25 centesimi al litro costerà alla casse dello Stato circa 500 milioni

di Caterina Ruggeri
03 Apr 2026 - 12:28
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Nell'ultimo Consiglio dei ministri prima di Pasqua prolungato l'intervento urgente del governo per ridurre fino al primo maggio le accise sul prezzo dei carburanti con uno sconto di circa 25 centesimi al litro. Costerà alla casse dello Stato circa 500 milioni. Ad annunciarlo il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Rafforzati anche i monitoraggi da parte del garante per la sorveglianza dei prezzi per evitare fenomeni speculativi.

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