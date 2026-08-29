Caro carbuanti, è scontro politico
La data chiave è quella del 5 settembre, giorno in cui scadrà l'ennesima proroga al taglio delle accise deciso appena tre giorni fa. Una scadenza che impone di pensare ai prossimi passi da compiere, su cui i partiti appaiono molto divisidi Ida Molaro
Se da Avs Bonelli lancia il cuore oltre l'ostacolo e promette: quando saremo al governo tasseremo gli extraprofitti delle compagnie petrolifere, il governo deve fare i conti con scandenze molto più contingenti. A partire dal 5 settembre, giorno in cui scadrà l'ennesima proroga al taglio delle accise deciso appena tre giorni fa.
Pannicelli caldi, attacca l'opposizione che accusa l'esecutivo di non sapere, o volere, affrontare in modo strutturale il caro carburanti passato da emergenza legata ai conflitti in corso in medioriente a sistematica speculazione - avvverte il Pd - da parte dei distributori di petrolio.