Emergenza casa

Caro alloggi: ancora proteste a Lisbona e Porto

I cittadini chiedono al governo"il ritiro della legge che facilita gli sfratti e abolisce i tetti ai canoni d'affitto

21 Ott 2026 - 11:32
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