dopo il viaggio negli usa

Carlo III in visita nelle Isole Bermuda: l'accoglienza tra bandiere e costumi tipici

Per il sovrano britannico anche un viaggio su un'imbarcazione della Guardia costiera locale

02 Mag 2026 - 10:36
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Re Carlo III è arrivato nelle Bermuda, arcipelago di 181 isole nell'oceano Atlantico: si tratta del suo primo viaggio in un territorio d'oltremare britannico da quando è sovrano. Dopo il benvenuto ufficiale, il re ha visitato la chiesa di San Pietro dove è stato accolto dal vescovo delle Bermuda, il reverendo Nicholas Dill e dal parroco, il reverendo Thomas Nisbett. Carlo III ha incontrato i ballerini della National Gombey Troupe e gli atleti locali, prima di concludere la giornata a bordo di una motovedetta della Guardia costiera per conoscere gli sforzi compiuti dalle autorità per proteggere l'ambiente marittimo circostante.
 

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