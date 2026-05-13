presente anche keir starmer

Carlo III e Camilla si dirigono in Parlamento per il King's Speech

Il sovrano ha letto alle Camere riunite il programma che il governo si propone di realizzare

13 Mag 2026 - 13:39
01:47 
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