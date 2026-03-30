Pizzaballa a Tv2000: "Accesso al Santo Sepolcro? Non voglio forzare la mano"

“Ci sono stati dei fraintendimenti, non ci siamo compresi ed è questo quello che è accaduto. Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto”, afferma Pizzaballa. "Non ci sono stati scontri tutto è stato fatto in maniera molto educata. Non voglio forzare la mano, vogliamo usare questa situazione per vedere di chiarire meglio nei prossimi giorni cosa fare nel rispetto della sicurezza di tutti ma anche nel rispetto del diritto alla preghiera”, evidenzia Pizzaballa.