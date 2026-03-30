Pizzaballa a Tv2000: "Accesso al Santo Sepolcro? Non voglio forzare la mano"
"Non ci sono stati scontri. Non voglio forzare la mano, vogliamo usare questa situazione per vedere di chiarire meglio nei prossimi giorni cosa fare nel rispetto della sicurezza di tutti ma anche nel rispetto del diritto alla preghiera", spiega il cardinale ai microfoni di Tv2000
“È vero che la polizia aveva detto che gli ordini del comando interno aveva impedito qualsiasi genere di aggregazione nei luoghi dove non c’è un rifugio però noi non avevamo chiesto nulla di pubblico, solo una breve e piccola cerimonia privata per salvare l’idea della celebrazione nel Santo Sepolcro”, spiega ai microfoni di Tv2000 il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini.
“Ci sono stati dei fraintendimenti, non ci siamo compresi ed è questo quello che è accaduto. Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto”, afferma Pizzaballa. "Non ci sono stati scontri tutto è stato fatto in maniera molto educata. Non voglio forzare la mano, vogliamo usare questa situazione per vedere di chiarire meglio nei prossimi giorni cosa fare nel rispetto della sicurezza di tutti ma anche nel rispetto del diritto alla preghiera”, evidenzia Pizzaballa.