la coreografia

Cardi B infiamma il Pacha di New York con un ballo sensuale

La rapper statunitense si è esibita in concerto nel noto locale che ha aperto i suoi battenti a giugno 2026 nel quartiere di Brooklyn

27 Lug 2026 - 17:19
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