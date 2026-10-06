Carburanti, stop sconto gasolio: 3 euro in più sul pieno

Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma, senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo, si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta ma, come già annunciato, non assorbe il ripristino delle tasse.