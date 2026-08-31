Carburanti, l'allarme dell'Aie: "Manca il 40% della raffinazione"

A luglio sono mancati nel mondo cinque milioni di barili al giorno di prodotti raffinati, quindi benzina, diesel e jet fuel. Il motivo? Non ci sono più raffinerie sufficienti a produrre certi volumi di prodotto raffinato. Tra lo stop dal Golfo e dalla Russia, si stima che manchi praticamente il 40% della raffinazione mondiale. Secondo gli ultimi dati dall'Agenzia internazionale dell'energia, le scorte di gasolio europeo nell'hub Amsterdam-Rotterdam-Aversa sono sotto del 24% rispetto alla loro media quinquennale. In Italia, intanto, i prezzi di benzina e diesel viaggiano sopra i 2 euro al litro, stando agli ultimi dati del Mimit.