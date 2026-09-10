Caraibi, nuovo attacco Usa contro un'imbarcazione: uccise tre persone

Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo tre persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom). "Il 9 settembre, sotto la direzione del Southcom, la Joint Task Force Western Hemisphere ha effettuato un attacco cinetico letale contro un'imbarcazione veloce", si legge in un comunicato. Secondo il comando statunitense, informazioni di intelligence avrebbero confermato il coinvolgimento attivo della barca nel narcotraffico. "L'operazione ha ucciso tre narcoterroristi", ha affermato Southcom. L'imbarcazione, ha aggiunto il comando, stava navigando lungo "rotte consolidate del narcotraffico nei Caraibi".