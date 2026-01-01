Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
festa e divertimento

Capodanno hollywoodiano a Capri

Da 30 anni il Festival Capri Hollywood prodotto da Pascal Vicedomini unisce il mondo del cinema italiano a quello di Hollywood, con proiezioni, incontri e tanti ospiti internazionali

di Michelangelo Iuliano
01 Gen 2026 - 16:01
01:28 
capri hollywood