chi sarà il prossimo ceo?

Caos Nvidia, le dimissioni e le donne di Jensen Huang

Il manager statunitense di origini taiwanesi, 63 anni, resta comunque l'azionista principale dell'azienda con il 3,6% delle quote

di Leonardo Mochi
13 Nov 2026 - 13:17
01:20 
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