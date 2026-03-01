Caos nel Golfo, le testimonianze degli italiani intrappolati tra missili e voli cancellati

È la più grande interruzione del traffico aereo della storia recente con oltre 5mila volti cancellati. Sono tanti anche gli italiani coinvolti e che sono bloccati negli aeroporti del Golfo, tra sirene antiaeree, esplosioni e colonne di fumo. Da Dubai arrivano testimonianze di missili e droni caduti in città, Teheran ha colpito infrastrutture militari e simboli del lusso. Un missile è caduto non lontano dall'ambasciata italiana ad Abu Dhabi. Attacchi anche in Bahrain, Kuwait, Qatar, Iraq, Siria e vicino alle basi britanniche in Cipro.