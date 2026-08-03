Caos migranti, l'Europa studia la linea italiana e il "modello Albania"

E' sul modello Albania che l'Italia tornerà a battere per convincere gli Stati membri dell'Unione ad assumere una linea comune nella gestione dei flussi migratori. Ossia su hub da realizzare con fondi comunitari fuori dai confini dell'Europa e da ora in poi da collocare prioritariamente in Africa.

E' questa la proposta che il ministro dell'Interno Piantedosi porterà al vertice sraordinario sulla sicurezza dei 27 Paesi in programma domani. Un confronto convocato d'urgenza dopo la crisi di Ceuta.

