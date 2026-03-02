Caos Medio Oriente: attacchi su più fronti e traffico aereo paralizzato

La crisi intorno all'Iran coinvolge l'intero Medio Oriente, dall'Egitto al Bahrain, fino a Oman e Kuwait. Lo spazio aereo è quasi deserto: migliaia di voli cancellati e ritardi a catena segnano la più grave interruzione dai tempi del Covid. La risposta promessa da Teheran si estende fino al Mediterraneo: un drone ha colpito una base britannica a Cipro, mentre esplosioni si registrano tra Erbil, Abu Dhabi, Dubai e Doha. Presi di mira anche siti energetici e rotte marittime nel Golfo Persico.