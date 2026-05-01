NON SOLO CRISI DEL CHEROSENE

Caos in tutta Europa per i nuovi controlli in area Schengen

Segnalate difficoltà nel riconoscere le impronte digitali e problemi nel processo di registrazione

di Luca Pesante
01 Mag 2026 - 12:48
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La nuova disciplina per i viaggiatori nell'area Schengen, combinata ai nuovi sistemi di controlli - l'Entry/Exit System (EES) - stanno seminando il caos in tutta Europa. Entrate in vigore il 10 aprile 2026, le nuove regole stanno creando sistematici disagi praticamente ovunque vengano applicate. Segnalate difficoltà nel riconoscere le impronte digitali, spesso non accettate, fino alla necessità di dover ripetere il processo di registrazione in ogni tappa del viaggio.

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