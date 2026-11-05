Caos nei cieli dell'Europa per il pericolo di ordigni: i caccia fanno da scorta ai voli
Gli investigatori seguono la pista di una possibile centrale di coordinamento a livello continentale dietro la serie di comunicazionidi Elia Milani
Ondata di allarmi bomba su decine di voli e scoppia la confusione nei cieli dell'Europa. A firmare alcune mail sono i Combattenti dello Stato Maschile, gruppo che rimanda al movimento russo ultranazionalista e misogino noto alle autorità internazionali. È l’ennesimo episodio della guerra ibrida.