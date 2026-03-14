Caos a Cuba, incendiata una sede locale del Partito comunista

Caos a Cuba. I residenti del municipio di Moron, nella provincia di Ciego de Avila, hanno incendiato la sede locale del Partito comunista cubano (Pcc) nel corso delle proteste popolari contro il regime. I manifestanti hanno fatto irruzione nell'edificio, saccheggiando mobili, quadri e materiale di propaganda politica, dati poi alle fiamme in strada. I disordini si sono svolti durante un'interruzione del servizio internet nella località, che ha ostacolato la circolazione delle informazioni in tempo reale.