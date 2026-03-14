Caos a Cuba, incendiata una sede locale del Partito comunista
È accaduto nel municipio di Moron, nella provincia di Ciego de Avila
Caos a Cuba. I residenti del municipio di Moron, nella provincia di Ciego de Avila, hanno incendiato la sede locale del Partito comunista cubano (Pcc) nel corso delle proteste popolari contro il regime. I manifestanti hanno fatto irruzione nell'edificio, saccheggiando mobili, quadri e materiale di propaganda politica, dati poi alle fiamme in strada. I disordini si sono svolti durante un'interruzione del servizio internet nella località, che ha ostacolato la circolazione delle informazioni in tempo reale.
Secondo quanto denunciato dalla dissidente Rosa María Payá sui propri profili social, la polizia ha aperto il fuoco contro la folla: un giovane è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco alla coscia mentre si trovava davanti alla sede del Pcc.