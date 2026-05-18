il red carpet

Cannes, da Bella Hadid a Julianne Moore: la parata di star sulla Croisette

Abiti scintillanti, floreali, colorati e animalier. Le attrici hanno sfilato davanti ai fotografi sfoggiando dei look chic e vistosi

18 Mag 2026 - 12:37
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