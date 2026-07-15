In Ontario

Canada, treno bloccato da un incendio boschivo: le immagini dalla locomotiva

È accaduto nei pressi di Armstrong"nel nord dell'Ontario, un'area martoriata dai roghi tanto da costringere le autorità a ordinare diverse evacuazioni

15 Lug 2026 - 07:51
01:24 
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