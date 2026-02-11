Canada, sparatoria in un liceo: 10 vittime e 27 feriti

La sparatoria è avvenuta nella sede della Secondary School, che comprende medie e liceo per un totale di 175 studenti, del piccolo paesino di Tumbler Ridge nello stato della British Columbia, in Canada. Attorno alle 13:30 nelle aule è scattato l'allarme e un altoparlante ha invitato alunni e docenti a chiudersi dentro in attesa delle forze di sicurezza. La polizia è arrivata dopo alcuni minuti. Sette delle vittime sono state rinvenute all'interno dell'edificio scolastico. I corpi di altre due sono stati scoperti in una abitazione nelle vicinanze. La polizia ha reso noto che a compiere la strage sarebbe stata una donna, "dai capelli castani”, che si è tolta la vita prima dell'arrivo degli agenti e la cui identità non è ancora stata resa pubblica.