Canada, incendio nella base militare di Wainwright: morti e numerosi feriti

Nel Canada occidentale, precisamente in Alberta, un incendio di vaste proporzioni è divampato nella base militare di Wainwright provocando morti e feriti. A confermarlo è stato il ministro della Difesa canadese David McGuinty, senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime e sulle cause dell'accaduto. Il dottor Warren Thirsk, medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital di Edmonton, ha detto alla Cbc: "Si tratta di un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare in questo momento. È un disastro. È un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni".