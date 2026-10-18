"Un disastro che capita ogni 25 anni"

Canada, incendio nella base militare di Wainwright: morti e numerosi feriti

Soccorsi al lavoro dopo il rogo divampato in un'area di addestramento. Gli ospedali della zona sono in difficoltà per l'elevato numero di pazienti

18 Ott 2026 - 07:55
00:10 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Nel Canada occidentale, precisamente in Alberta, un incendio di vaste proporzioni è divampato nella base militare di Wainwright provocando morti e feriti. A confermarlo è stato il ministro della Difesa canadese David McGuinty, senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime e sulle cause dell'accaduto. Il dottor Warren Thirsk, medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital di Edmonton, ha detto alla Cbc: "Si tratta di un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare in questo momento. È un disastro. È un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni".

canada
esplosione
video evidenza