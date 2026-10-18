Canada, incendio nella base militare di Wainwright: morti e numerosi feriti
Soccorsi al lavoro dopo il rogo divampato in un'area di addestramento. Gli ospedali della zona sono in difficoltà per l'elevato numero di pazienti
Nel Canada occidentale, precisamente in Alberta, un incendio di vaste proporzioni è divampato nella base militare di Wainwright provocando morti e feriti. A confermarlo è stato il ministro della Difesa canadese David McGuinty, senza fornire ulteriori dettagli sulle vittime e sulle cause dell'accaduto. Il dottor Warren Thirsk, medico del pronto soccorso del Royal Alexandra Hospital di Edmonton, ha detto alla Cbc: "Si tratta di un numero di pazienti superiore a quello che chiunque di noi vorrebbe contare in questo momento. È un disastro. È un disastro che si verifica una volta ogni 15-25 anni".