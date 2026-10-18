Canada, cosa resta dopo l'incendio alla base militare

Secondo i media locali l'esplosione alla base militare di Wainwright in Canada sarebbe avventura intorno alle 16, ora locale, durante un'esercitazione a fuoco, quando i colpi avrebbero raggiunto una condotta o un pozzo di gas all'interno della base. Le fiamme hanno oltrepassato il perimetro della struttura e si sono diffuse rapidamente a causa dei forti venti.