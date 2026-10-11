Campo largo, i sassolini di Schlein: "Hanno provato a farmi fuori, ma sono qui"

La foto opportunity vede i leader del centrosinistra insieme, sorridenti; sul palco della festa del manifesto a Roma i toni si fanno morbidi, ma la freddezza resta e le tensioni che attraversano il campo largo in vista delle primarie si fanno reali nelle parole di Elly Schlein, che dal palco doi Firenze si è tolta qualche sassolino dalle scarpe: "Hanno provato a farmi fuori ma sono ancora qui"