Dopo la provocazione della segretaria dem

Campo largo, Conte a Schlein: "La strada è quella delle primarie"

Il leader del M5s: "Le due strade sono: primarie o Schlein candidata. Scelgo la prima"

di Laura Berlinguer
03 Ott 2026 - 13:46
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