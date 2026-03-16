Camila Giorgi svela a "Verissimo" il sesso del figlio: "Me lo sentivo fin dall'inizio"

Dopo l'annuncio della gravidanza su Instagram, Camila Giorgi ha svelato nel salotto di "Verissimo" il sesso del suo primo figlio. "Aspetto un bimbo, nascerà a settembre", ha detto l'ex campionessa di tennis accompagnata dal marito Andreas Pasutti con il quale il 26 febbraio scorso è convolata a nozze in una cerimonia a Buenos Aires, in Argentina.