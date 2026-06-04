IRAN

La Camera Usa chiede il ritiro dalla guerra ma Trump accelera sui negoziati

Il presidente resta ottimista sull'intesa: "L'Iran non avrà mai l'arma nucleare"

di Francesca Canto
04 Giu 2026 - 12:41
01:28 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
guerra iran
video evidenza