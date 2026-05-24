Camera e Senato aperti al pubblico per una notte di cultura

I palazzi di Camera e Senato hanno aperto le porte ai cittadini in occasione della Notte dei Musei. Una serata di cultura, musica e memoria storica. A Montecitorio la banda dell'esercito ha suonato in piazza l'Inno di Mameli e quello europeo, mentre all'interno i visitatori hanno potuto attraversare la storia della Repubblica con la mostra allestita per l'80esimo anniversario dell'elezione dell'Assemblea costituente. Apertura straordinaria anche a palazzo Madama, con visite guidate tra le sale e le diverse esposizioni, tra cui "Storie di ingegno, dalle grandi artiste alle madri costituenti". Un'iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio istituzionale e ad avvicinare i cittadini alla vita politica.