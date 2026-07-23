Cambiano le regole sull'imputabilità dei minori, Meloni: "Chi sbaglia paga"

"Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. Il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori" a dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio nel quale commenta l'ultima modifica sul ddl che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. Una decisione che arriva all'interno di una seduta prolifica sotto vari aspetti per iI Governo. Decisi, tra i vari, gli ultimi rinnovi contrattuali che riguardano i dirigenti scolastici e quelli universitari e di ricerca con 500 euro di aumenti mensili. Si aggiungono ai recenti adeguamenti di stipendio dei dipendenti pubblici, del comparto sicurezza e difesa e quello degli enti locali. Tra gli altri provvedimenti approvati l’equiparazione della Formazione delle accademie, e dei conservatori a quella delle università.