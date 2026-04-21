California, ultraleggero si schianta in un parcheggio

Il pilota di un piccolo aereo è rimasto ferito dopo che si è schiantato nel parcheggio di un negozio di ricambi auto in California. L'incidente è stato segnalato poco dopo le 11 di mattina locali di lunedì dai dipendenti di un negozio O'Reilly Auto Parts nel quartiere di Pacoima, a nord di Los Angeles, che si erano visti precipitare il velivolo davanti agli occhi. Il pilota, un uomo di 70 anni, è stato tratto in salvo dall'aereo e trasportato in un ospedale locale, dove versa in condizioni critiche.