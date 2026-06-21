California, magazzino in fiamme da giorni: le immagini dell'incendio

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha dichiarato lo stato d'emergenza mentre i vigili del fuoco continuano a combattere un vasto incendio scoppiato mercoledì in un magazzino frigorifero di circa 46.400 metri quadrati. Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dalla presenza di materiali isolanti in fiamme, da una sospetta perdita di ammoniaca e da pannelli solari che si stanno sciogliendo. Il rogo è confinato all'edificio ma continua a produrre una densa e acre colonna di fumo nero. Le autorità hanno invitato i residenti delle aree interessate a limitare le attività all'aperto.