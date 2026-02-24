California, lo spettacolo della cascata di fuoco allo Yosemite Park
Il fenomeno del "Firefall" è un'illusione ottica:"il sole al tramonto colpisce le rapide, che sembrano"formate da un fiammeggiante liquido arancione
Delle spettacolari immagini che arrivano dalla California: migliaia di turisti stanno accorrendo allo Yosemite Park per ammirare il fenomeno del "Firefall". Si tratta di un'illusione ottica che si verifica solo in questo periodo dell'anno, per cui la luce del sole al tramonto colpisce le cascate di Horsetail dando l'impressione che invece che di acqua siano formate da un fiammeggiante liquido arancione.