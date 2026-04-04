Vigili del fuoco al lavoro

California, vasto incendio nella contea di Riverside

Diversi residenti sono stati evacuati e un college comunitario è stato temporaneamente chiuso 

04 Apr 2026 - 11:26
00:45 
videovideo

Vasto incendio nella contea di Riverside, a est di Moreno Valley, in California. Le squadre di soccorso stanno combattendo contro il fuoco che si sta propagando rapidamente nella zona meridionale costringendo diversi residenti all'evacuazione e un college comunitario a chiudere temporaneamente i battenti. L'incendio, denominato Springs Fire, è scoppiato nella giornata di venerdì 3 marzo e in serata si era già esteso per circa 6,5 ​​miglia quadrate. Ora le squadre antincendio stanno iniziando a contenerlo. Le cause dell'incendio sono sotto indagine.

incendio
california
video evidenza